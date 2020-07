Alanís anota en triunfo del San José de Matías Almeyda.

Las probabilidades de revertir un 3-1 a los 59 minutos de la segunda mitad eran casi nulas. Pero con gol del mexicano Osvaldo Alanís en medio de la remontada, San Jose Earthquakes de Matías Almeyda supera 4-3 a los Vancouver Whitecaps por el Grupo B del torneo MLS is Back. En el partido más trepidante en lo que va del certtamen.

Una voltereta improbable ocurre en la última media hora de partido en favor del extécnico de las Chivas del Guadalajara y contando con Alanís. Quien anotó el gol de la igualada 3-3, además de la picardía de Carlos Fierro, quien ingresó en la segunda mitad, los californianos lograron lo imposible.

A los 6 minutos el defensor iraquí de los Whitecaps, Ali Adnan, se encargó de abrir el marcador con un gran gol. Un tiro desde afuera del área, con efecto y que se fue a anidar a la portería del guardameta Matt Bersano para abrir el marcador para irse adelante 1-0.

Agazapado el equipo canadiense, cediendo espacio y el balón al equipo californiano, la estrategia pagó frutos, pues los Earthquakes estaban encima. Buscando el empate, y se tejió un contragolpe de los Whitecaps, encabezado por el delantero peruano Yordi Reyna.

Era un duelo de dos contra dos y una carrera de Reyna de unos 70 metros, y al momento de eludir el mano a mano con el portero, buscando habilitar a su compañero que le acompañó toda la ruta, el mediocampsta Judson alcanzó a llegar, desvió el esférico, pero para su mala fortuna, en propia puerta y Vancouver se iba al frente 2-0 con contragolpe venenoso que acababa en gol a los 22 minutos.

A los 45 minutos el argentino Andrés Ríos desvía en el área un tiro de esquina, si no raso, muy bajo, y con un taconazo, hace un desvío, le cambia la trayectoria al esférico y bate al meta canadiense para un gran gol, de mucha inteligencia y acercar 2-1 a los Earthquakes.

Para poner las cosas peores para el equipo de Almeyda, los Whitecaps ensancharon su ventaja al ponerse arriba 3-1 a los 59 minutos. Imprecisiones de la defensa derivaron en que el atacante colombiano Cristian Dájome tuviera un balón franco en el corazón del área para marcar el gol que parecía definitivo.

A los 72 minutos el veterano delantero Chris Wondolowski marcó el 3-2 con un cabezazo en el área que estuvo cerca de desviar Fierro. A los 81 Alanís resorteó magistralmente tras el cobro de un córner para entrar franco y marcar de cabeza el 3-3, ya estaba en shock Vancouver.

En tiempo de reposición, el volante estadounidense Shea Salinas, a trompicones, pero con valentía, realizó largo regate de 25 metros. Dejando rivales a su paso y, reconociendo, que tuvo suerte por un rebote que le cae en el área. Fusila al arquero canadiense para sellar un improbable regreso.

