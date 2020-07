Alan Pulido y Sporting KC avanza en el “MLS is back”.

El Sporting Kansas City firmó su pase a los Octavos de Final del Torneo “MLS is back” tras vencer por 2-0 al Real Salt Lake en la burbuja de Orlando , aunque con una actuación discreta del mexicano Alan Pulido.

El mexicano tuvo un par de oportunidades de frente al marco pero no estuvo fino en esta ocasión. No obstante, el ex de Chivas imprimió pausa y tranquilidad suficiente al ataque de su escuadra durante el encuentro y otorgó las dos asistencias en el compromiso.

La escuadra de Utah, que solo había recibido un gol en el torneo especial, sufrió el segundo tanto en contra apenas a los 51 segundos de este cotejo cuando. En una serie de rebotes y balones sueltos, Russell aprovechó para abrir el marcador.

Hasta el segundo tiempo, Gerson Fernandes hizo una gran jugada individual para marcar el segundo y encaminar el triunfo del Sporting en los minutos finales.

La escuadra de Alan Pulido llegó a seis puntos en el Grupo D para clasificar a Octavos de Final del Torneo MLS is back, el Real Salt Lake se quedó con cuatro unidades.

