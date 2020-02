Alan Pulido ve acción con Sporting de Kansas City. Alan Pulido hizo su debut con Sporting Kansas City en un partido de preparación ante Real Salt Lake. El mexicano fue elegido por Peter Vermes, entrenador, para arrancar de titular y disputó 62 minutos y se fue sin anotaciones. El ex jugador de Chivas fue remplazado en la segunda mitad para que en su lugar entrara Tyler Freeman.

El encuentro fue correspondiente a la Visit Tucson Sun Cup, la cual reúne, aparte de los ya mencionados clubes, a Rising FC Phoenix, Crew de Columbus, Dynamo de Houston y Red Bulls de Nueva York.

Next up: Wednesday vs. @PHXRisingFC at 8PM CT. #SKCPreseason // @ChildrensMercy

Gracias a la buena labor del arquero de Salt Lake, Zac MacMath, el partido se mantuvo en un empate a cero anotaciones. Pulido tuvo pocas oportunidades dentro del área, en parte a los problemas para generar jugadas al ataque que tuvieron los Wizards.

First half ends 0-0.

Second half is a go as Johnny Russell enters the match. #SKCPreseason // @ChildrensMercy pic.twitter.com/lRmtn2XMEw

— Sporting KC (@SportingKC) February 16, 2020