Alan Pulido: “Tendré una oportunidad con la Selección”.

El delantero mexicano vive gran momento de forma con Sporting Kansas City en el Torneo MLS Is Back. Y confiesa que busca volver a la Selección Mexicana porque quiere jugar un Mundial.

“Si sigo haciendo bien las cosas con mi equipo estaré cerca de hacerlo, quiero ir a otro mundial y esta vez jugar, está en mi poder hacerlo. El DT de la selección es un entrenador que jugo acá y que estuvo acá y que sabe que no es fácil. Y las actuaciones que haga acá es un llamado a ellos de que puedo hacer bien las cosas en la selección y llegar con mi equipo a lo más alto”. Comentó sobre sus posibilidades con Gerardo Martino al frente del Tri.

Pulido también habló sobre la decisión de abandonar Chivas para recalar en el Sporting Kansas City de la MLS.

“Una decisión difícil porque sinceramente yo estaba en el club más importante de México, había salido campeón de goleo. Y cambiarte a otro país es complicado, pero siempre con la ilusión de hacer bien las cosas y que sea lo mejor para mí”, comentó.

El mexicano habló sobre el proyecto de Peter Vermes y cómo lo convencieron para abanderar a uno de los clubes con un proyecto sólido en la Major League Soccer.

“En pláticas con gente del club me convencieron y por eso tomo la decisión de cambiar de equipo, nueva liga, nuevos retos. Y también en ese aspecto iba a crecer mucho, personal y profesional, por eso llegue esa decisión, me siento contento y motivado”, comentó.

“Soy el jugador más caro en la historia del SKC y las expectativas son altas en mí, por eso me he adaptado rápido porque quiero ganar. Y hacerlo mejor en cada partido pero no me sorprende porque es lo que he trabajo en este tiempo”, comentó en relación a sus expectativas.

