Alan Pulido se confiesa: “Me vetaron del Tri”. El 2014 fue un año de contrastes para Alan Pulido. Fue convocado por la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo de Brasil donde no jugó un solo minuto. A su regreso de tierras cariocas, ‘Puligol’ le expuso a la directiva de Tigres su deseo de emigrar a Europa. Ahí comenzaron sus problemas.

Tigres acudió al TAS y ‘congeló’ a Pulido. Fue hasta febrero 2015 que Alan recibió la aprobación de la FIFA para buscar un nuevo equipo. El mexicano debuta en Grecia en marzo de aquel año con la casaca del Levadiakos.

En ese lapso, Pulido fue ‘bloqueado’ para defender los colores de la Selección Mexicana. El actual delantero del Sporting Kansas City recuerda aquel episodio con mucho dolor.

“En un momento, me echaron miedo, me dijeron: no vas a jugar nunca más, me tuvieron vetado de la selección, todo mundo sabe, ya jugando en Grecia y es difícil, es el ‘pero’ que por ahí le pongo”, reveló para un medio de su país.