Alan Pulido revela veto de la Selección Mexicana. Alan Pulido reveló que sufrió un veto por parte de la Selección Mexicana de Futbol cuando dejó a Tigres para fichar con Olympiakos, conjunto de Grecia. En entrevista con el portal de la MLS, el atacante de Kansas City reveló que gracias a que regresó a las Chivas pudo ser llamado de nueva cuenta al Tricolor.

“Brinqué a Olympiakos, un club grande e importante. Fui campeón y participé Champions y Europa League. En lo que jugué en Grecia estuve vetado de la selección y no me llamaban, por cómo había salido de Tigres. Se manejó la prensa en contra de mí. Pero Chivas me abrió la puerta para el regreso”, expresó Pulido.

😨Desde Kansas City, Alan Pulido le dejó un duro mensaje a la directiva de Chivas evidenciando algunos de sus errores…😨 Nota: https://t.co/MZRdMnTEbF pic.twitter.com/4Q3k5h9Cc0 — SUPERL1DER (@superlidermx) February 16, 2020

Asimismo, durante la charla que sostuvo con la MLS, el delantero de Kansas City hizo una remembranza de su carrera e indicó que cuando jugaba con Tigres se ganó la confianza de Ricardo Ferretti. Sin embargo, aseguró que fue complicado mantener el puesto debido al constante arribo de atacantes extranjeros.

Alan Pulido revela veto del Tri por salir al futbol de Europa

“Con Tuca me convierto en uno de sus delanteros preferidos. Pero en mi posición era complicado porque siempre traían un refuerzo que venía de Europa u otros países y se dificultaba poder despuntar”, agregó el futbolista de Kansas City.

Alan Pulido debutó con empate del Sporting Kansas City contra Real Salt Lake https://t.co/ldVHj0WrnP vía @record_mexico — Alejandro Martínez (@Alemarserrano) February 16, 2020

Por último, Alan Pulido reveló cómo se dio su fichaje con Kansas City y se mostró agradecido con la directiva de Sporting por contratarlo y convertirlo en su refuerzo bomba de cara a la temporada 2020.

💣 Alan Pulido señaló a los culpables por su salida de Chivas 💣 ¿Quiénes fueron?https://t.co/c8hr5dxrmh — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) February 15, 2020

“Analizaron cada una de las circunstancias y vieron en mí al jugador que necesitaban; eso me ilusionó y terminó por comprometer. Espero llevar al Sporting Kansas City a lo más alto de la tabla y sueño con levantar títulos”, finalizó.

¡POWER MEXICANO! 💥🇲🇽 Esta temporada la MLS se deleitará con el talento de estos cracks mexicanos: ▶️ Javier Hernández (LA Galaxy) ▶️ Carlos Vela (LAFC) ▶️ Alan Pulido (Sporting Kansas City) ▶️ Rodolfo Pizarro (Inter de Miami) ▶️ Jonathan dos Santos (LA Galaxy) pic.twitter.com/7VmdcFZfMT — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 17, 2020

Kansas City debutará en la MLS el próximo sábado cuando visite a los Whitecaps de Vancouver, en duelo correspondiente a la fecha 1 del campeonato estadunidense.

