Alan Pulido reaparece con triunfo del Sporting Kansas City.

Alan Pulido reapareció en la MLS, luego de que regresó el torneo tras el parón que tuvo debido a la pandemia del coronavirus. El tamaulipeco fue titular en la victoria del Sporting Kansas City (1-2) ante el Minnesota United. Y aunque no hizo gol, sí disputó todo el encuentro.

En consecuencia la figura del encuentro fue Gadi Kinda. El volante de Sporting Kansas City se destacó frente a Minnesota United ya que convirtió 1 gol y pateó 2 veces al arco.

12' Goal credited to Gadi Kinda, who swung in a dangerous ball ahead of Espinoza's darting run through the box that winds up in the net. #SportingKC has an early lead on the road! #MINvSKC 0-1 pic.twitter.com/bcNnP3cJqF

— Sporting KC (@SportingKC) August 21, 2020