Alan Pulido no ficharía con América por respeto a las Chivas. A pesar de que Alan Pulido pidió salir de Chivas para emprender una nueva etapa en el futbol de la Major League Soccer, el delantero no guarda rencor al Rebaño Sagrado y se comprometió a respetar a esta institución. En entrevista con TUDN, el tamaulipeco reveló que nunca jugaría con América porque considera que traicionaría a Guadalajara.

Alan Pulido le cierra las puertas al América https://t.co/BoLK5zSKM1 — Bruno (@obruno9) May 27, 2020

“Creo que por lo que he hecho en Chivas, el tipo de jugador que la gente me ve, ir al América sería una traición para el club. La gente me vería diferente si fuera para allá. Por eso no iría al América”, expresó el futbolista de Sporting Kansas City.

"Ir al América sería una traición para Chivas": Alan Pulido https://t.co/8FmTc8D937 pic.twitter.com/M6LctUXg3X — La Afición (@laaficion) May 27, 2020

Además, Pulido dio a conocer que no descartaría fichar con Monterrey, escuadra que alguna vez tuvo interés en sus servicios, pese a tratarse del rival de ciudad del equipo que lo debutó en la Liga Mx, los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de Monterrey, y descartó que esto pueda causarle sensación de arrepentimiento.

“Iría a Monterrey porque conozco la ciudad, ahí está más cerca mi familia. Es un gran club, tiene una muy buena afición. Pero sinceramente, como lo dije, voy al estadio de Tigres y me abuchean, así que no pasa mucho (si juega en Rayados)”, añadió el delantero.

Tras coronarse campeón de goleo del Apertura 2019, con 12 goles, Alan Pulido pidió a la directiva de Chivas la oportunidad de dejar al club. Después de algunos días de tensión entre Guadalajara y el atacante, el ex jugador de Tigres acordó fichar con Sporting Kansas City.

