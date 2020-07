Alan Pulido lanza indirecta a la Liga Mx por casos de COVID-19. A escasas horas del arranque del torneo Guard1anes 2020, diversos equipos de la Liga Mx han sido afectados por contagios de COVID-19, los cuales provocaron cambios de fechas en dos encuentros de la primera jornada. Ante este escenario, Alan Pulido aprovechó para darle un raspón” al balompié mexicano al comparar sus medidas sanitarias implementadas con las de la Major League Soccer (MLS)

¡Nuevamente se mete en polémica! 😱Alan Pulido le mandó un duro mensaje a la Liga MX y la comparó con la MLS…😱 Detalles: https://t.co/eClZ4gjOAv pic.twitter.com/k5quqAWm39 — SUPERL1DER (@superlidermx) July 24, 2020

El delantero de Sporting de Kansas City ironizó que en el torneo con el que reanudó el futbol estadunidense no permitió la participación de equipos con un gran número de contagios de coronavirus y comparó esta decisión con la de otras que ligas que no decidieron suspender sus actividades pese al incremento de casos entre sus participantes.

“Las medidas son muy buenas por la organización que existe en la MLS y eso ha ayudado a que no hayan tantos contagios. La liga decidió que los equipos que tienen contagios que no participaran, no como en muchas ligas donde siguen los casos y no van a parar”, declaró el exdelantero de las Chivas.

A un día del inicio del Guard1anes 2020, la Liga Mx determinó aplazar su partido inaugural, debido a la gran cantidad de futbolistas afectados por el virus SARS-CoV-2 en los Bravos de Juárez. Asimismo, retrasó un par de días del debut de Mazatlán FC, ante los numerosos casos de coronavirus en el plantel.

Los 3 integrantes de la Familia Antuna: Uriel, su esposa Penélope y su hijo, han dado positivo a COVID-19, con eso, ya se saben 3 de los 4 casos activos dentro del Guadalajara. pic.twitter.com/dcs9UPigUT — Imágenes de Chivas (@ChivasFotos) July 23, 2020

Además, Chivas, América, Cruz Azul, Monterrey, Necaxa, Atlas, Santos y Tigres han reportado resultados positivos en las pruebas de COVID-19 en los últimos días. A las 19:30 horas, Necaxa y Tigres abrirán la actividad de la Liga Mx.

