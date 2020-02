Alan Pulido culpa a Peláez de su salida de Chivas. Alan Pulido dejó a las Chivas tras ser el goleador del Apertura 2019. Un movimiento inesperado que rompió los corazones de los millones de Chivahermanos. Sin embargo, meses después, el propio mexicano rompió el silencio y habló de su abrupta salida del Rebaño Sagrado.

“No seguí en Chivas porque llegan entrenadores nuevos y directores deportivos que uno no es de su gusto. Nunca hubo un dialogo con la directiva y me busco Sporting. Eso me gusto, por eso tomé el reto”, mencionó Pulido en Jorge Ramos y su Banda.

Pulido confesó que una de las razones por las cuales salió del Rebaño fue la poca relación con Luis Fernando Tena y Ricardo Peláez.

“Nunca hablé con Peláez y Tena para que me dijeran si me tenían en sus planes. No quería salir de Chivas, fui el goleador. Había una plática pendiente y nunca se llevó a cabo. Decían que quería más dinero y eso no era así”, expuso el ariete.

“La oferta de Kansas fue motivante del lado del salario, es uno de los motivos por los cuales también ver el futuro. Pero la parte deportiva es importante”, agregó.

‘Puligol’ llegó a Chivas en 2016. Con la playera rojiblanca levantó una Liga MX, una Copa MX y una Concachampions. Además, finalizó el Apertura 2019 como campeón de goleo. Actualmente, pese a la millonaria inversión, el cuadro tapatío no marcha bien y Pulido se lo achaca a que los ‘jugadores no son consagrados’.

“El equipo de Chivas lleva más de un año en que no están saliendo las cosas. No se ha logrado cumplir las expectativas que se tenían para este torneo. Se reforzaron muy bien, pero no son jugadores consagrados, son jugadores nuevos que llegan a un equipo con mucha presión y eso influye. Tienen que estar unidos como equipo y tratar de salir de la crisis. Me duele ver a Chivas así, espero que puedan estar en la Liguilla”, relató ‘Peluchín’.

