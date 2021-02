Alacrán Berchelt promete convertirse en campeón nuevamente. Miguel Berchelt fue noqueado sorpresivamente el sábado por la noche en Las Vegas, Nevadas por Óscar Valdez y fue despojado del cetro del peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Tras su contundente derrota, el Alacrán reconoció la labor de su rival y aseguró que vivió una noche que “nunca olvidará” y se comprometió a trabajar para volver a convertirse en campeón.

Miguel Berchelt promete volver más fuerte de la derrota por KO ante Valdez https://t.co/AF0iyDHYHX pic.twitter.com/FOJq6tnGiS — Luis E. Pérez Gaytán (@LuisPerezGaytan) February 22, 2021

“Quiero reconocer todo el trabajo de Óscar Valdez en el ring. Los mexicanos somos guerreros y dimos una guerra. Sin duda es una noche que nunca olvidaré y tengan la certeza que trabajaré incansablemente para volver a ser campeón del mundo”, escribió el nacido en Cancún, Quintana Roo en un comunicado de prensa.

BUENAS NOTICIAS



Informan que la tomografía que le realizaron a Miguel Berchelt salió bien.



Lo mantendrán en observación durante toda la noche en el hospital.



Los primeros resultados son favorables ✨🙏🏻✨@record_mexico — Jocelin Flores (@Jocelinflores) February 21, 2021

Asimismo, dio a conocer que, pese a la brutal golpiza que recibió a lo largo de 10 asaltos, se encuentra bien y mencionó que obtuvo buenos resultados en sus estudios médicos. El Alacrán agradeció las muestras de apoyo y preocupación que recibió tras ser noqueado el sábado por la noche en la arena del MGM Grand.

“Quiero decirles que gracias a Dios estoy bien, mis estudios salieron bien. Ayer no fue mi noche, sin duda me duele en el alma, pero así es esto, se gana y se pierde. No es la primera vez que le caigo y les prometo que regresaré con más fuerza. Gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para mandarme un mensaje, buenas vibras y estar en sus oraciones. En verdad lo aprecio”, añadió.

Y en una noche a puro KO, Oscar Valdez le metió este bombazo bestial a Miguel Berchelt pic.twitter.com/vSQdGYy1zE — Emiliano Cándido (@EmilianoCandido) February 21, 2021

Óscar Valdez brindó el nocaut del año al liquidar con un golpe de izquierda a su otrora invencible rival, quien cayó sobre la lona de inmediato y fue atendido algunos minutos por el cuerpo médico de la Arena. Posteriormente, Miguel Berchelt logró ponerse de pie y fue visitado por Valdez, quien le brindó algunas palabras de aliento.

