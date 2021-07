Alaba es presentado y hereda el 4 de Ramos en Real Madrid.

David Alaba, primer fichaje de la temporada 2021/22 en el Real Madrid, eligió el número ‘4’ que lució en su camiseta Sergio Ramos hasta el final del curso pasado, cuando se marchó al París Saint-Germain después de concluir su contrato .

El defensa austríaco posó con la elástica blanca con ese dorsal junto a Florentino Pérez después de firmar un contrato por cinco temporadas. Un número que recién ocupó Sergio Ramos, pero que en la historia del conjunto merengue también utilizó un mexicano.

José Ramón Sauto fue mediocampista mexicano , nacido en la hoy Ciudad de México, que militó con el Real Madrid en las campañas 1939-1940 y 1940-41. Incluso llegó a ser capitán del conjunto merengue. Esos años fueron en los que utilizó ese número, aunque estuvo más tiempo con el cuadro madridista.

Alaba será un refuerzo polivalente para Carlo Ancelotti . Puede jugar en varias posiciones: lateral izquierdo, central e incluso centrocampista. De momento, empieza su andadura en el club blanco con personalidad tras elegir un número simbólico que lució un jugador histórico para el Real Madrid como Sergio Ramos.

David Alaba dijo este miércoles durante su presentación oficial como nuevo jugador del conjunto blanco, que la camiseta con el número ‘4’ que lucirá esta temporada que heredará de Sergio Ramos representa “fortaleza y liderazgo” aunque dejó claro que no se compara “con otros”.

“Hablé con el club sobre esto y me ofrecieron este número. No había otro gran número disponible. Sé lo que significa este número y es un honor llevarlo. También es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo. Quiero darlo todo.

“No he venido a Madrid para compararme con otros. Estoy aquí para seguir siendo David Alaba . Pero quiero aportar mis capacidades. Voy a intentar aportar mis fortalezas. A nivel humano voy a intentar ser yo mismo”, agregó el austríaco.

Además de Sergio Ramos y el mexicano José Ramón Sauto, el dorsal 4 en el Real Madrid lo portaron jugadores de la talla como Fernando Hierro, Bernd Schuster, Manolo Sanchís, Míchel, Juanito, José Antonio Camacho, entre otros.

