Al-Jazira vence al AS Pirae en juego inaugural del Mundial.

El conjunto local en el Mundial de Clubes dispone del modesto equipo polinesio y avanza a Cuartos de Final.

El Al-Jazira se dio un festín ante el AS Pirae en la primera ronda del Mundial de Clubes, ganó 4-1 y se citó en la segunda fase con el Al-Hilal en una eliminatoria de la que saldrá el rival del Chelsea en las Semifinales.

El certamen que se celebra en Emiratos Árabes Unidos tendrá la participación del Monterrey en su próximo partido ante el Al-Ahly de Egipto.

El conjunto emiratí, campeón de la Liga Árabe del Golfo en el curso 2020/21 y participante en calidad de anfitrión del torneo, no dio opciones a un rival menor de la Polinesia Francesa que representó a la Confederación de Fútbol de Oceanía tras la renuncia del Auckland City. Las

restricciones COVID existentes en Nueva Zelanda y la obligación de hacer cuarentena al volver al país, provocaron la decisión final del Auckland City.

Federer regresa y jugará con Nadal.

Aubameyang es presentado con Barcelona

Sus sustituto tampoco debía ser el AS Pirae. Un comité de expertos de la Confederación de Fútbol de Oceanía confeccionó una lista con los clubes con mejor ránking y, después del Auckland City el turno era para el Tiga Sport, que no cumplimentó a tiempo las exigencias documentales que sí presentó el AS Pirae.

Para llegar a los Emiratos Árabes Unidos, el AS Pirae tuvo que hacer un viaje de 40 horas entre horas de vuelo y escalas tras las que no han recogido sus frutos porque todos los pronósticos se cumplieron en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dabi. No hubo pie a la sorpresa. El AlJazira, dirigido por el neerlandés Marcel Keizer, dominó el duelo de principio a fin y se llevó la victoria.

Con los tantos de Zaid Al-Ameri, que abrió el marcador a los cinco minutos, y los de Ahmed Al Hashmi y Milos Kosanovic también antes del descanso, el Al-Jazira sentenció el choque. Después, en la segunda parte, Abdoulay Diaby cerró la goleada y Mohammed Rabii, en propia puerta, maquilló el marcador.

Ahora, el Al-Jazira está en la antesala de las semifinales y a un paso de poder medir sus fuerzas con el Chelsea. El Al-Hilal será su último obstáculo.

Al-Jazira vence al AS Pirae en juego inaugural del Mundial.

El próximo domingo, de nuevo en el estadio Mohammed bin Zayed, tendrá que ganar a un equipo dirigido por el portugués Leonardo Jardim y con nombres como el argentino Luciano Vietto, el peruano André Carrillo o el francés Bafétimbi Gomis.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen