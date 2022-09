Ajax y Edson Álvarez caen frente al AZ Alkmaar.

‘El Machín’ disputó todo el partido; Jorge Sánchez fue baja por lesión

Ajax sumó su primera derrota en la Eredivisie ante el AZ Alkmaar. El equipo de Edson Álvarez no pudo darle la vuelta al marcador luego de que el partido terminara 2-1 en el AFAS Stadion.

Luego de la victoria del PSV de Erick Gutiérrez sobre el Feyenoord de Santiago Giménez, el conjunto de los granjeros le arrebató el liderato al cuadro dirigido por Alfred Schreuder en la Jornada 7.

En un partido complicado para los Hijos de los Dioses, el AZ Alkmaar se logró imponer en casa gracias a las anotaciones de Mees de Wit (40′) y de Jens Odgaard (45′) durante el primer tiempo.

Pese a que el Ajax arrancó el partido ganando, con un tanto de Mohammed Kudus al 12, no supieron aguantar la ventaja y en la parte final, a pesar de las constantes llegadas, no pudieron alcanzar el empate.

Hobie Verhulst, arquero del AZ Alkmaar, fue la figura indiscutible del partido. Ayudó a su equipo a mantener la ventaja obtenida por sus compañeros al registrar cuatro atajadas fundamentales en el encuentro.

Los mexicanos no tuvieron un papel destacado en el terreno de juego. El canterano del América disputó los 90 minutos del encuentro; sin embargo, al igual que su equipo, no supo descifrar al invicto AZ Alkmaar.

Por su parte, el canterano de Santos Laguna no disputó el encuentro por una lesión que sufrió en su rodilla. Aunque no es de gravedad, no pudo estar listo para este cotejo en la Eredivisie.

