Ajax renueva a dos perlas de la escuela de Amsterdam.

El Ajax hizo oficial este viernes la renovación hasta junio de 2023 de Naci Ünüvar, un delantero de 17 años que debutó esta temporada en el primer equipo, y Devyne Rensch, un defensa de la misma edad habitual en la alineación sub-17 de Países Bajos.

Ünuvar es considerado uno de los atacantes más prometedores de Amsterdam y marcó un gol de penalti en su debut con el primer equipo (7-0), cuando aún tenía 16 años, en un partido de Copa del Rey contra el Spakenburg, de la segunda división B holandesa.

Se unió a la academia del Ajax a los 8 años y en la temporada 2018/19 ganó el premio al “Mejor talento del futuro”, que otorga el propio club. Suele jugar como extremo izquierdo, aunque también puede desempeñarse en la posición de delantero centro.

Rensch, por su parte, es un defensa central que comenzó en las categorías inferiores del Ajax en 2016. Tres años después, ganó la Eurocopa sub-17 con Países Bajos.

La renovación de ambas perlas de la escuela de Amsterdam responde a una política llevada a cabo por Marc Overmars, director técnico del Ajax, que en junio extendió el contrato de otra de sus grandes promesas, Ryan Gravenberch.

Ünüvar nació el 13 de junio de 2003 en Zaandam. El jugador pasó por la academia juvenil de Ajax desde 2011 e hizo su debut en el primer equipo el 20 de enero de 2020 en el partido de copa Ajax – SV Spakenburg (7-0).

Finalmente en ese juego, que hasta ahora era su única aparición para el Ajax 1, el internacional juvenil anotó un gol de inmediato.

