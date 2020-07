Ajax contrata a Mohammed Kudus promesa ghanesa.

El gigante holandés se hizo de los servicios del mediocampista ofensivo del Nordsjaelland de Dinamarca.

El Ajax hizo oficial el fichaje del internacional ghanés de 19 años Mohammed Kudus, que ha firmado contrato hasta junio de 2025 y se espera que refuerce la delantera del equipo de Amsterdam.

Por lo tanto Kudus, proveniente del FC Nordsjaelland de Dinamarca, fue presentado tras pasar el reconocimiento médico y llevará el dorsal número 20, que quedó vacante la pasada temporada tras la salida Lasse Schöne.

¡Bienvenido a tu nuevo sueño, Mohammed!. El twitt del club Atjax.

Welcome to your new dream, Mohammed! #KudusDream

Mientras que según la prensa neerlandesa, el Ajax ha pagado unos nueve millones de euros más variables por los servicios de Kudus, que destaca por su buena capacidad de regate en el uno contra uno y suele posicionarse como centrocampista ofensivo, delantero centro o extremo derecho.

Además la pasada temporada participó en 21 partidos de la Súperliga danesa, en los que marcó nueve goles y dio una asistencia. Su evolución le valió para debutar como internacional con la selección de Ghana el pasado noviembre.

“Tus primeros pensamientos sobre nuestra nueva firma?”.

Your first thoughts about our new signing❓#KudusDream pic.twitter.com/KwgmFOhPem

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2020