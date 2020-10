AJ Hinch es contratado por los Tigres de Detroit. Menos de un año después de ser suspendido por una temporada por las Grandes Ligas, AJ Hinch encontró una nueva oportunidad en el beisbol. Este viernes, los Tigres de Detroit anunciaron a Hinch como su nuevo mánager a partir de la campaña 2021. La noticia llega exactamente tras 12 meses del último juego que dirigió.

The Detroit Tigers today named A.J. Hinch as the 39th manager in franchise history, agreeing to terms on a multi-year contract. pic.twitter.com/AHALJU1wGw

