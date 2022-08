Aguirre y Mallorca mandan mensaje a los grandes.

El DT mexicano destacó que quiere a su equipo muchos años en LaLiga y no sufrir con puntos.

El empate contra Napoli en pretemporada motivó a Javier Aguirre y su Mallorca rumbo al debut en LaLiga y mandó mensaje contundente al Barcelona y Real Madrid al dejar claro que su equipo no es menos que nadie.

“Queremos que el equipo dure muchos años en la Primera División, a partir de ahí y no hay nada escrito. Aquí no hay favoritos, basta con ver al Rayo que empata en Barcelona. Es una liga muy igualada y estamos para pelear con todos, nosotros no somos menos que nadie”.

Doblete de Orbelín Pineda y lo llaman “as mexicano”

Edson Álvarez presente en goleada del Ajax

La temporada anterior Mallorca se salvó del descenso con dos juegos cardiacos que tuvieron goles de último minuto y triunfo ante Osasuna como visitante. El ‘Vasco’ Aguirre está determinado a que el Mallorca no vuelva a sufrir.

“Nosotros vamos a intentar desde el minuto uno del primer partido sumar puntos para no sufrir lo que sufrimos el año pasado. No queremos volver a sufrir esa angustia de estar esperando hasta el último partido”.

Y también tiró dardos para varios jugadores que no estuvieron a la altura el año pasado, pues uno de ellos fue Kubo, que ya se fue a la Real Sociedad, pero hay otros que ya advirtió.

Aguirre y Mallorca mandan mensaje a los grandes.

“Tenemos que ser un equipo que compita, que corra, que luche, tengo gente de calidad, espero mucho de ciertos jugadores que el año pasado no estuvieron al nivel de sus características, no puedo dar nombres, pero sí tienen que crecer”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ