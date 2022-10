Aguirre se disculpa con Hinestroza tras lesionarlo.

El jugador de Rayados acudió a la sala de choque para pedirle perdón al colombiano.

Érick Aguirre tuvo un noble gesto con Marino Hinestroza, después la fuerte entrada que le propinó duante la Semifinal en el Estadio Hidalgo.

El jugador de Monterrey acudió a la sala de choque al término del partido, donde se disculpó con el elemento de Pachuca.

A través de un video publicado por los Tuzos en sus redes sociales, se captó el momento en que Aguirre entabló una conversación con Hinestroza, mientras que el delantero sudamericano no mostró resentimiento alguno.

“Una disculpa, ustedes me conocen saben que no soy mala persona y ojalá no sea nada grave. Cualquier cosa, vamos a estar en contacto”, le expresó el futbolista de los Rayados a su compañero de profesión.

Como resultado de la expulsión, el lateral de los regios no estará habilitado para disputar el compromiso de vuelta. Mientras que el jugador cafetero está en duda y dependerá de su evolución.

Pachuca se llevó el primer partido de las Semifinales de Liga MX ante Monterrey con un despliegue inmejorable de contundecia para jugar la vuelta este domingo con dos goles de ventaja.

Los Tuzos inciaron el encuentro dominando a Rayados gracias a la posesión de balón y a la velocidad de sus atacantes que metió en muchos problemas a la zaga visitante.

Con este resultado, Pachuca llegará el domingo al ‘Gigante de Acero’ con dos goles de ventaja. Monterrey solo necesita empatar el global para avanzar a la Final.

