¡Qué falta de respeto! Aguirre revela que Italia se burló del Tri en Corea-Japón 2002

Aguirre revela que Italia se burló del Tri en Corea-Japón 2002. Javier Aguirre, entonces timonel del Tri, reveló detalles del partido ante Italia en la Copa del Mundo de Corea – Japón 2002. Tras ganar los dos primeros compromisos, México tenía amarrado un boleto para la siguiente ronda. No así los europeos. La ‘Azzurri’ necesitaba ganar o empatar y que Croacia y Ecuador no ganaran por dos goles o más.

Aquel día, el Tri de Aguirre tuvo contra las cuerdas a la Italia de Giovanni Trapattoni. Fue hasta la recta final cuando Alessandro del Piero le dio el pase a la siguiente ronda a los trasalpinos. Sin embargo, no fue el empate de última hora lo que más le dolió al ‘Vasco’.

En charla con Luis García y Christian Martinoli, ‘Vasco’ Aguirre reveló que antes de saltar al terreno de juego, los italianos ‘menospreciaron’ a los mexicanos y se burlaron de ellos; situación que calentó al timonel mexicano.

“En ese partido jugamos bien. Teníamos dos triunfos y eso hace llevar seis, con un pie y medio en otra fase. A mí me dio mucha rabia. Íbamos en el túnel hacia el campo, me eché mi rezo, y veo al final, no recuerdo si inició o no Totti y el entrenador, y veían a los mexicanos y se reían, era mi sensación; me dio rabia y les dije que les íbamos a partir la m… por oje… porque no me gustó el gesto. Y en el minuto 80 cuando nos empatan, Trapattoni empieza a decirles a mis jugadores que ya pararan, que ya no corrieran, y yo decía: ahora te ríes cabr… y nos pides el empate”, platicó el ‘Vasco’.