Aguirre lamenta no ganar a León y ya piensa en Cruz Azul.

El Vasco aclara por qué Rayados entrena después de los partidos. Aseguró que se trata de que su equipo alcance un buen nivel físico.

Javier ‘Vasco’ Aguirre puso fin a las especulaciones sobre por qué Rayados de Monterrey últimamente entrena después de los partidos y aseguró que sólo es para que su escuadra rinda bien físicamente ante la cantidad de compromisos que exige la Liga BBVA MX.

Después del empate ante el León en el Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX, el entrenador aclaró en videoconferencia de prensa por qué se le ha visto regresar a la cancha al término de sus compromisos, debido a que circuló que se trataba de un castigo por los malos resultados de La Pandilla.

“El equipo perdió y entrenó, empatamos y entrenamos, ganamos y entrenamos. No es castigo, sólo es para estar bien físicamente, no es fácil, pero con la fecha doble y esta se nos cargó la mano y por eso estamos entrenando. No es castigo y es un método de trabajo que ya estaba contemplado”, aclaró.

Rayados de Monterrey alcanzó momentáneamente el tercer lugar de la tabla con 19 puntos, y el Vasco analizó ya a su próximo rival Cruz Azul. Aguirre agregó que La Máquina es el equipo que mejor está jugando futbol en la actualidad del futbol mexicano.

“Es cierto que el rival, con tres derrotas se juega la vida. Tal vez con estas tres victorias seguidas nos dio cierto confort y no salimos como deberíamos. Es la primera vez que vamos abajo en el marcador, fue algo nuevo para nosotros y nos renueva el espíritu de lucha. El sábado tenemos un buen examen contra Cruz Azul, que para mí es el que mejor está jugando futbol.

“Cruz Azul está jugando mejor que todos, pero el primer tiempo de León fue soberbio. El trabajo de Juanito es admirable, están sentando las bases para un buen futuro, juegan bien, están en confianza”.

“Vamos a sufrir, pero tenemos lo nuestro, tenemos ganas de seguir sumando y de jugar tú a tú en campo de Cruz Azul y dar buena imagen 90 minutos y no 45”, expresó.

