Aguirre adelanta que Leganés sufrirá bajas ante Bilbao.

Aseguró en la víspera del duelo de los “Pepineros” ante el Athletic de Bilbao que este puede ser el partido “más importante en la historia” de su equipo, aunque para este compromiso tendrá siete bajas seguras.

El conjunto del “Vasco” Javier Aguirre se juega la permanencia en San Mamés en lo que podría ser su último partido en disputa por conservar la categoría, aunque lo hará muy incompleto.

“La verdad es que bajas tenemos muchísimas. Están fuera por sanción Awaziem, Silva y Recio. Por lesión está Szymanowski, Óscar, Carrillo y Kevin”.

🎙️ RUEDA DE PRENSA | Javier Aguirre: "Vamos con muchas ganas de hacer un buen partido, ganar y esperar".#AthleticLeganés — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 15, 2020

“Con muchas dudas son Bustinza, Omeruo y Rubén Pérez. Son siete bajas seguras y tres que podrían ser baja también justo en el partido más importante en la historia del Leganés”. Dijo Aguirre, quien también prometió que su equipo no perderá la garra mostrada en otras ocasiones.

“Podemos ganar y terminar nuestra aventura en Primera. Bueno… así se dio todo. Así ha sido la temporada. Con muchas cosas raras que se juntan”.

“No es común, no es normal. Eso no hará mella en los once que jueguen. No sé si podramos juntar quince o dieciséis para jugar el partido. Somos bravos, valientes. Entendemos la situación y tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido”, agregó.

Aguirre ponderó que el Leganés no deberá voltear a ver lo que hagan o dejen de hacer los otros equipos en su cierre.

“Pueden ser seis puntos y no alcanzar, va a depender de lo que dejen de hacer los rivales, de que no sumen los dos rivales que están no a tiro pero lo más cerca posible”.

Aguirre adelanta que Leganés sufrirá bajas ante Bilbao.

“Con cuatro, con uno, con seis… tenemos la obligación de ir a por los seis puntos y esperar. Esa es nuestra obligación, jugar al fútbol pensando en ganar los dos y a partir de ahí esperar. Lamentablemente depender de otros tiene esas cosas, esperar que otros no sumen”, concluyó.

☀️ ¡Buenos días! El equipo se entrena este miércoles desde las 9:30 horas en la I.D. Butarque. 🎙️ Tras la sesión, rueda de prensa de Javier Aguirre en la previa del #AthleticLeganés de mañana en San Mamés. pic.twitter.com/qgL9vLxDIx — C.D. Leganés (@CDLeganes) July 15, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.