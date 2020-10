Agüero toca a jueza de línea y desata polémica.

Kun regresó a las canchas ante Arsenal, pero se llevó la nota negativa por reclamar a la jueza con un gesto mal visto.

El argentino Sergio Agüero desató la polémica en redes sociales, después que protagonizara un reclamo peculiar contra la jueza de línea Sian Massey-Ellis, durante el duelo entre el Manchester City y el Arsenal de este sábado, correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Think Aguero should be spoken to about this, it’s demeaning & not acceptable.pic.twitter.com/EDFYHWhsSm

— Hari Sethi (@Hari_Sethi) October 17, 2020