Agüero narra el momento de su ataque cardíaco en partido.

El argentino tuvo que retirarse del futbol y ahora piensa en ir al Mundial con Argentina.

Fue el 30 de octubre cuando el mundo se conmocionó al ver la imagen de Sergio Agüero con dificultad para respirar y tendido en el césped del Camp nou en el Barcelona vs Alavés. Cuatro meses después relató el escalofriante momento que lo obligó a retirarse del futbol profesional.

“Diez días antes en un entrenamiento tuve una arritmia cortita, hice los chequeos y parecía que estaba todo bien. Después pasó en el partido, no me lo esperaba. Cinco minutos antes empecé a sentir mucho calor en el cuerpo, pensaba que era por el partido, nunca me imaginé que era por esto. De repente empecé a estar débil y marearme. En una jugada salté a cabecear y me mareé.

Le agarré la mano al defensor del equipo contrario y le dije ‘me estoy mareando, pará el partido’. Le dijo al árbitro y ahí vio que me estaba agarrando el pecho”.

Xavi asegura que hacer tiempo en partido es hacer trampa

Tecatito Corona convocado por Sevilla tras lesión

‘Kun’ Agüero sigue lamentándose por el hecho, ya que no podrá jugar en Qatar 2022 y tenía la ilusión porque recién salió campeón de América con Argentina. Su abrupta salida del futbol es una herida abierta.

“Me llamó y vamos a ver qué se puede hacer. Claramente es muy reciente. La cagada que es justo me pasa esto y está el Mundial. Si el Mundial era en dos años, hay un proceso para plantear. Vamos a ver qué encontramos”.

Pero la motivación de ir a la Copa del Mundo está intacta, ya tiene propuesta por parte de Lionel Scaloni para unirse al grupo, concentrar y vivir la experiencia donde buscarán el tercer título para la Albiceleste.

“Voy al Mundial de Qatar. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar ahí. Está la idea de incorporarme al cuerpo técnico, hablé con Scaloni y también con ‘Chiqui’ Tapia”.

Agüero narra el momento de su ataque cardíaco en partido.

“Tenemos que intentarlo, darle una vuelta. Claramente voy a estar ahí, voy a ir. Si no es con la Selección, voy a ir y voy a estar con los chicos. Pero voy a ir un poquito para motivarlos”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen