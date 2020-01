Agüero hace triplete en goleada del Manchester City.

Cancelan etapa del Rally Dakar por muerte de Goncalves. A través de un comunicado de prensa; el Rally Dakar anunció la cancelación de la octava etapa de la temporada para motocicletas y cuatrimotos; debido al fallecimiento del piloto portugués Paulo Goncalves, quien murió durante la séptima etapa al sufrir una caída.

On one of the Dakar's saddest days, Portuguese rider Paulo Gonçalves left us.

Present throughout the Dakar's history, everyone in the Dakar family will forever hold him in their hearts.

Rest in peace, Paulo#Dakar2020 pic.twitter.com/b1bEudE9Li

