Agüero fue operado en Barcelona y sueña jugar Champions.

El Kun fue intervenido en su rodilla izquierda. Comenzará rápidamente su recuperación para intentar jugar el choque de vuelta ante Real Madrid.

Sergio Agüero, delantero del Manchester City, anunció este miércoles que la operación en la rodilla izquierda a la que se ha sometido “ha ido bien”.

El argentino lo comunicó a través de las redes sociales, apenas unas horas después de que Pep Guardiola, entrenador de los celestes, anunciase que el delantero se iba a someter a una cirugía.

Agüero, de 32 años, sufrió una lesión en la rodilla izquierda en el partido del lunes ante el Burnley y se tuvo que retirar al descanso con dolor en esa articulación, una dolencia que arrastra desde que se reanudaron los entrenamientos.

“Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo”, escribió el argentino.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support 🤟🏽 pic.twitter.com/Frm07cN3WF

— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020