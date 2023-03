Agridulce arranque.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

México fue a Paramaribo, Surinam y, con muy poco, derrotó 2-0 a la selección de los Suriboys en partido de la Liga de Naciones Concacaf. Fue un juego que no agradó a la mayoría y deja muchas dudas, pero carecería de sentido hacer críticas o discursos fatalistas tras el primer partido del proceso de Diego Cocca.

Este encuentro me confirma la razón por la cual uno fue a Qatar y el otro lo vio por televisión: Roberto Alvarado es mucho más futbolista que Diego Lainez. Cuenta con mayor inteligencia en la toma de decisiones, y me gusta mucho cómo se involucra para generar desde las bandas y jugando hacia dentro cuando encuentra el espacio. Buen trabajo de recorrido para provocar el autogol de la segunda anotación mexicana. Lo de Diego ha sido un talento vistoso que no termina por definir el cómo ni el cuándo.

Uriel Antuna, pese al desagrado de muchos, sigue siendo de los que más hace por generar algo diferente, encarar y encontrar. Carlos Rodríguez fue el mejor del medio sector. Más acertado el trabajo de Julián Araujo que el de Kevin Álvarez. Johan Vásquez estuvo muy bien en la central. Carlos Acevedo respondió cuando fue requerido, demostrando que habrá una lucha complicada bajo los tres palos rumbo al mundial en casa. Y Santiago Giménez hubiera maquillado su gris actuación de haber marcado el penal que erró.

Reitero que estoy disgustado con las formas. Por más que fuera media o alternativa, la selección mexicana no tuvo que haber tenido problemas ante una similar considerablemente inferior, como lo es Surinam. Y me preocupa que, por lapsos importantes del partido, fueron mejores que los nuestros. No fue una de esas típicas disputas en Concacaf en las que selecciones con menos herramientas deciden no dejan jugar a México, en esta ocasión hubo momentos en los que la propuesta partía de los sudamericanos.

Al final, la selección azteca, con un par de ocasiones circunstanciales, se apuntó dos gritos de gol, ganó el partido y se llevó los tres puntos. Tampoco fueron grandes ocasiones bien terminadas, el equipo nacional las buscó, pero los de enfrente colaboraron. En la primera se pierden en el espacio y la pelota entró solita después de un leve pique de Johan Vásquez, en la segunda Damil Dankerlui se marcó en propia puerta.

Espero ver algo mucho más convincente este domingo cuando el combinado tricolor reciba a Jamaica en el Estadio Azteca. Ahora estarán los restantes de la basta convocatoria. Será la última fecha de primera fase de la Liga de Naciones Concacaf y el empate es suficiente para asegurar el primer puesto del grupo y conseguir un lugar en el final four del campeonato.

La primer gran tarea de Cocca debería ser traer el título a casa, pienso yo. Es un torneo oficial de la zona y no debemos acostumbrarnos a que todo lo esté ganando el odiado rival.

