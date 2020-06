Agente revela que Gareth Bale habla español fluidamente. Gareth Bale ha sido criticado en la prensa por su falta aprendizaje del idioma español, así como sus constantes salidas a jugar golf, sin embargo, el agente del galés aseguró que el atacante se comunica de manera “fluida” en esta lengua y calificó de “idiotas” a las periodistas que señalan a su representado por este tema.

¿Que Bale no sabe español? 🤨 El mensaje que mandó a quienes lo critican 👇https://t.co/Bkvg80Jh0J — Futbol Picante (@futpicante) June 5, 2020

“Los llamados expertos aparecen en televisión una y otra vez y dicen cosas como que el mayor problema con Gareth Bale es que no habla español, y es una desgracia. Esas personas nunca lo conocen y nunca le preguntaron a nadie, así que no tengo ni idea de dónde obtienen esta opinión. Gareth Bale habla español, por lo que no quiero escuchar a estos llamados expertos que se vuelven idiotas completos cuando van a la televisión a hablar basura”, declaró Jonathan Barnett.

🔴BARNETT, AGENTE DE BALE: "Gareth habla perfectamente español. No sé de donde saca eso la prensa". 🎙️Vía 'TalkSport' pic.twitter.com/i0vApMvPQc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 5, 2020

Además, el agente de Bale lamentó que haya comunicadores que se digan “expertos” y que critiquen a Gareth sin siquiera conocerlo; por lo que responsabilizó a los medios de comunicación por tener en sus nóminas a estas personas.

“También culpo a las compañías de televisión por atraer a estos llamados expertos. ¿Cómo pueden estos expertos en Gareth Bale hablar sobre él cuando no lo conocen. ¡Es un chiste!”, añadió Barnett en plática con ‘Talksport’.

⚪️ Jonathan Barnett, agente de @GarethBale11, en @talkSPORT 🇪🇸 "Gareth Bale sí habla español, aunque los llamados expertos digan que el mayor problema de Bale es que no habla español" ❌ "El @realmadrid no ha dicho nunca algo malo sobre Gareth Bale, Zidane tampoco" pic.twitter.com/q7829Q05LD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 5, 2020

Por último, descartó que Gareth Bale tenga algún problema con Zinedine Zidane y aclaró que la relación del galés con Real Madrid es buena. “Nunca ha salido nada malo del Real Madrid sobre Gareth Bale, y Zidane nunca ha dicho nada malo sobre Gareth Bale, pero la prensa sigue inventando cosas”, concluyó.

