Afirman que las piernas de Roberto Carlos son ‘de otro planeta’. Los ‘Galácticos’ marcaron una época, no solo en el Rea Madrid o España, sino a nivel mundial. Parte de su éxito se debió a su gran condición física para afrontar los retos.

José Luis San Martín, quien fuera el preparador físico de los ‘Galácticos’ habló sobre el rendimiento de sus pupilos. En entrevista con el medio español Marca, reveló una historia insólita de Roberto Carlos.

San Martín retó a Roberto Carlos a probar su potencia de piernas en una carrera de 100 metros. El mítico lateral no defraudó y sorprendió con su marca.

“A Roberto Carlos lo busqué y le dije: ‘Tú en 100 metros valdrías más de 11 segundos’. Me miró y me respondió: ‘Profe, vamos a comprobarlo ahora mismo’. Le dije que acababa de entrenarse y que no era buen momento, pero ya no había marcha atrás. ‘Toma el cronómetro que lo hacemos”, insistió. Hizo 10,8 segundos. Un tiempo brutal. Habría sido un magnifico velocista”, aseguró San Martín.