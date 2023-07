Aficionado apuñalado revela detalles del ataque. El paso de México por la Copa Oro se ha ensombrecido a consecuencia de las constantes peleas que ha protagonizado la afición del Tri en los estadios, las cuales dejaron incluso a un apuñalado, en una escena que le ha dado la vuelta al mundo.

A tres días de este incidente, el cual ya es investigado por la policía de Santa Clara, California, Emmanuel Díaz, seguidor de la Selección Mexicana conocido por este infame incidente, reveló los detalles de la bronca que lo llevó a ser apuñalado al interior del Levi’s Stadium.

“Empezamos a caminar para llegar a la escalera [del estadio] y subir. Mucha gente empezó a aventar cervezas, algunos voltearon para insultarnos… no recuerdo qué decían; yo solo gritaba ‘cálmense’ y fue entonces que vi a un tipo con una navaja y grité que debíamos quitársela”, declaró Díaz en entrevista desde la cama de un hospital con Televisa.

El aficionado relata que fue herido al forcejear con su agresor e intentar despojarlo de la navaja.

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar; nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima”, añadió sobre el brutal incidente.

Díaz, quien vive en Estados Unidos, detalló que fue arrestado por la policía a pesar de haber sido atacado. Sin embargo, fue liberado una vez que una aficionada mostró un video a las autoridades en el cual se veía que no había sido culpable de la bronca.

Tras la agresión; rápidamente se viralizaron las imágenes del pleito y sobre todo el momento exacto en que el atacante de Díaz se abalanza sobre él con cuchillo en mano. Asimismo, los impactantes videos muestran como Díaz se encuentra bañado en su propia sangre y busca detener la hemorragia con una playera de la Selección Mexicana.

