Afición de Wolves explota al ver a Raúl Jiménez calentando.

El mexicano se llevó los aplausos de la afición previo al duelo contra Manchester United.

Raúl Jiménez realizó el calentamiento con los Wolves previo a enfrentar al Manchester United y la afición explotó en alegría y aplausos hacia el mexicano. Raúl entrenó este sábado al cien por ciento con el equipo.

La ausencia del mexicano con el club luego del choque con David Luiz que lo llevó a una cirugía craneal y a perderse la temporada en la Premier League. Ha dejado un hueco en el equipo, pero ha creado una mayor unión entre el delantero y la afición de los Wolves.

En consecuencia la rehabilitación va por buen camino y es muy probable que la próxima temporada veamos al atacante con el Wolverhampton aunque eso sí.

Por lo tanto, Raúl Jiménez tendrá que usar una banda protectora para jugar con menos riesgo.

Raúl también formó parte y entrenó con la Selección Mexicana en la gira europea que realizó el Tri con el objetivo de ser observado por Gerardo ‘el Tata’ Martino. Al no estar en condiciones el goleador no será convocado para jugar el Final Four de la Concacaf ni la Copa Oro.

Además del mexicano Raúl Jiménez, Nuno Espírito Santo recibió el cariño de la afición luego de dar a conocer que no será el entrenador del equipo para el próximo año.

Mientras que los Wolves no jugarán en Europa por segundo año consecutivo.

Finalmente, Manchester United ganó por marcador de 2-1 al Wolves.

