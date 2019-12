Afianzadora se niega a pagar adeudos de los Tiburones Rojos

Tras conocerse la noticia de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) comunicó a los ex jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz que no recibirían su pago debido a que el club escualo ya no cuenta con un certificado de afiliación, la aseguradora que debía hacerse cargo de cubrir los sueldos también se lavó las manos y rechazó que vaya a ayudar a los futbolistas.

De acuerdo a ESPN, un ex integrante de los escualos contactó a la empresa Afianzadora Sofimex, S.A. para buscar recibir el pago de los salarios caídos, sin embargo, recibió una respuesta negativa a su petición.

“La federación dijo que no nos pagará y la Afianzadora Sofimex, S.A., con la que nos mandó, tampoco se hará cargo de pagarnos”, declaró el ex trabajador de los Tiburones Rojos a ESPN.

El miembro del equipo explicó el motivo por el cual fue negada su solicitud y explicó que los jugadores no son trabajadores de esta empresa, por lo que es imposible que los futbolistas demanden a la afianzadora para recibir la parte correspondiente del adeudo que mantiene los Tiburones Rojos con ellos.

Aseguradora explica situación de los Tiburones Rojos

“Yo hablé hoy con la Afianzadora Sofimex, S.A., tuve contacto con la gente del jurídico, pero la persona que me atendió, no recuerdo su nombre, me explicó: ‘Nosotros estamos revisando el caso, no es la primera llamada que recibimos, pero los que les dice a ustedes la Federación mexicana de Futbol es imposible.

Esta les dice que nos demanden por las vías ordinarias para que nosotros le paguemos y eso no puede ser, ya que ustedes no tienen ningún vínculo con esta empresa (Sofimex); no tienen ningún contrato con nosotros, ustedes no son nuestros trabajadores”, expresó.

El ex integrante de los Tiburones Rojos afirmó que la afianzadora confirmó que la FMF tiene dinero para liquidar las cuentas pendientes y desconocen la razón por la cual la federación no ha mostrado interés en resolver esta problemática.

“Yo lo que creo es que están tomando venganza, o nos la están haciendo ‘cansada’, por no haber querido meter la controversia cuando vinieron a vernos a Veracruz”, concluyó.

