Adrian Peterson firma con Detroit. Un par de días después de ser sorpresivamente liberado por Washington Football Team, Adrian Peterson encontró un equipo en el que continuar su carrera. Este domingo, la reportera Josina Anderson informó que el histórico corredor acordó un contrato por una temporada con los Leones de Detroit.

RB Adrian Peterson signing one-year deal with Lions. (via @RapSheet + @TomPelissero ) pic.twitter.com/mEUT091X02

Peterson, quinto jugador con más yardas terrestres en la historia de la Liga, se reencontrará con Darrell Bevell, quien fuera su coordinador ofensivo con los Vikingos de Minnesota, y regresará a la División Norte de la Conferencia Nacional, en donde ha jugado la mayoría de su ilustre trayectoria.

“Me están dando la oportunidad de jugar. Conozco al entrenador (Darrell) Bevell de mis días en Minnesota. En última instancia, me siento cómodo yendo allí y ayudándolos a mejorar”, declaró AP tras confirmar su incorporación con Detroit. De acuerdo a Adam Schefter, insider de ESPN, el acuerdo entre Leones y Peterson es por un millón de dólares más incentivos.

AP competirá por el puesto titular y la mayoría de los acarreos con Bo Scarbrough, Ty Johnson, Kerryon Johnson (titular en 2019) y con D’Andre Swift, todos tienen 23 años de edad o menos, en comparación con los 35 de Peterson.

Will @AdrianPeterson pass @BarrySanders on the @NFL All-Time Rushing Yards list?

Will he be a @Lions when he does so? pic.twitter.com/n8piXi952N

