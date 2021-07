Adrián González anuncia su retiro pero quiere oro en Tokyo.

El Titán dijo que juega su última temporada como beisbolista profesional y desea hacerlo con el oro en Tokyo 2020.

Adrián González anunció que se retira del beisbol como jugador profesional, lo hará tras la temporada en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Mariachis de Guadalajara y espera también hacerlo con la medalla de oro en Tokyo 2020 .

Luego de 15 años de carrera profesional, don se desempeñó de forma destacada en las Grandes Ligas, donde debutó con Texas Rangers y pasó por cinco equipos más: Padres, Red Sox, Dodgers, Braves y Mets, donde jugó en 2018.

Este año reapareció en el diamante, pero lo hizo en la LMB con los Mariachis , con quienes espera salir campeón antes del retiro, aunado a una presea dorada en los Juegos Olímpicos.

Desirée Portugal destacó en el cierre de la Gimnasia Rítmica

Se definen las semifinales del Regional Nacional Sub-15

“Lo dije en un principio, esta es mi última temporada. Carlos (Bremer) todavía me quieren convencer en Charros, pero no, esta es mi última temporada. Estoy muy agradecido con todo lo que me ha dado la carrera, pero también hay que dedicarle la vida a mi familia. A mi esposa a mis niñas y poder estar con ellas mientras ellas crecen.

“Esta es mi última temporada, ojalá podamos cerrar con una medalla de oro (en Tokyo 2020) y un campeonato (en la Liga Mexicana de Beisbol)”. Dijo ‘el Titán’ González este viernes en conferencia de prensa previo al partido de Mariachis contra Toros de Tijuana.

Adrián González anuncia su retiro pero quiere oro en Tokyo.

El viernes por la noche, la deportista histórica mexicana Lorena Ochoa lanzó la primera bola del partido entre Guadalajara y Tijuana, acompañada de Adrián González.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen