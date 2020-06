Adrián Chavez asegura que América lo ha maltratado . Varios exjugadores de América han expresado que al dejar la institución se han perdido en la memoria de los directivos de este club. Uo de ellos es Adrián Chávez, otrora portero de las Águilas, quien denunció que los exfutbolistas del equipo han sufrido “malos tratos” y afirmó que ni siquiera les permiten la entrada a las instalaciones de esta escuadra.

HA FALTADO UNIÓN ENTRE LAS LEYENDAS DEL AMÉRICA Así lo aseguró Adrián Chávez en #LUPenCasa "DE REPENTE QUIERES IR AL CLUB Y NO PUEDES ENTRAR" pic.twitter.com/G5EJDvysNJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 23, 2020

“Yo creo que sí (son maltratados). Uno que se supone que escribió letras de oro en el club, no puede entrar y no es justo para lo que hicimos. Pero afortunadamente no dependemos del club, pero quien me interesa que reconozca mi trabajo es la gente, y las letras de oro se escriben así”, declaró Chávez en una entrevista con Fox Sports.

Parece que Adrián Chávez se cansó de que la directiva ignore a los ídolos y lo expresó en @FOXSportsMX 🔥🔥 ¿Tiene razón el exportero?🤬👎 https://t.co/pym9eticbW — América Monumental (@AmeMonumental) June 23, 2020

El exportero de los Azulcremas mencionó que ha faltado “unión” entre las leyendas de esta franquicia para ser escuchados. Además, indicó que en caso de que busquen a Emilio Azcárraga, propietario de América, difícilmente no los recibiría. “Nos falta unión y que todos jalemos para el mismo lado. Si fuéramos con Emilio Azcarraga, no creo que no nos oiga”, añadió.

Además, de Chávez, Antonio Carlos Santos, Cesilio de los Santos y Cuauhtémoc Blanco han denunciado que han sido olvidados por las Águilas y que no ha tenido el reconocimiento que se merecen por el legado que dejaron en la institución.

Oxigenando nos por Coapa !!! Pura Águila 🦅 real , chingaos!!! 👍🏻🙌🏻👊🏻…. ya llovió!! Jajajajaja 😆✌🏻, recuerdan quienes son ?? pic.twitter.com/y7Kcs4NQqE — Zague (@LRZague) June 23, 2020

Adrián Chávez ganó ocho títulos como portero de América, la mayor cifra en la historia del club para un cancerbero. El nacido en la Ciudad de México levantó dos veces el trofeo de campeón de la Liga Mx (1987-1988 y 1988-1989); así como tres cetros de la Liga de Campeones de la Concacaf (1987, 1990 y 1992).

