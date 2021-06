Adrián Aldrete revela que jugó el Guard1anes 2021 con los ligamentos rotos. Adrián Aldrete reveló en redes sociales que jugó parte del Guard1anes 2021 con tres ligamentos del tobillo rotos. En una publicación, el lateral izquierdo de Cruz Azul develó que fue sometido a una operación en uno de sus pies y ahí se percataron los doctores de la magnitud de la lesión que arrastró en el último semestre.

#CruzAzul



Adrián Aldrete reveló en su Instagram que jugó toda la temporada lesionado y fue operado por tener tres ligamentos rotos en el tobillo izquierdo.

Su recuperación será de 6 semanas.

📸IG Aldrete pic.twitter.com/oBEZwsGv4b — Abigail Parra 🇲🇽🌵 (@bigail_Parra) June 4, 2021

“Me han preguntado y enviando mensajes sobre qué me pasó y les agradezco la preocupación y mensajes. No nos dimos cuenta de la magnitud porque me repararon cuatro ligamentos, tres completamente rotos y así jugué toda la temporada pasada”, aseguró el futbolista en su cuenta de Instagram.

#CruzAzul🚂



Aldrete se lesionó el tobillo en la SF-I vs Pumas en diciembre, pero no quiso operarse pues había poco tiempo para rehabilitarse, así que jugó ¡6 meses con los ligamentos rotos!



IMPERDIBLE la charla desde el hospital donde fue operado ayer.https://t.co/h02WShRGVm — León Lecanda (@Leonlec) June 4, 2021

Aldrete indicó que su lesión la arrastraba desde las semifinales del Guard1anes 2020, aunque nunca supo de la dimensión del problema. “En la liguilla antepasada contra Pumas, no sé si recuerdan en el primer partido salí lesionado. Tuve un esguince de segundo o tercer grado”, añadió.

Adrián Aldrete revela que jugó el Guard1anes 2021 con los ligamentos rotos en su tobillo

Finalmente, el defensor de Cruz Azul afirmó que decidió operarse tras recibir la recomendación de sus doctores. “Ahora decidimos con el doctor y especialista operarme y que es una recuperación que no está tan larga, era el único momento. Así serán mis vacaciones, obviamente hay prioridades porque es la herramienta más importante de mi trabajo”, finalizó.

¡TREMENDA DECLARACIÓN!🟦



En entrevista con ESPN, Adrián Aldrete declaró que jugó el torneo con los Ligamentos Rotos.



Hoy fue operado y se perderá toda la pretemporada. pic.twitter.com/jfyOfVDyPE — Analistas (@_Analistas) June 4, 2021

Debido a esta lesión, Adrián Aldrete solamente disputó 547 minutos en todo el Guard1anes 2021. El lateral vio acción en 10 juegos, siete de ellos como titulares, y fue relegado a un rol de suplente en la recta final del torneo y la liguilla.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen