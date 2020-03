Adolfo Bautista recuerda cuando Chivas eliminó a Boca en la Libertadores. Adolfo Bautista recordó el partido de Copa Libertadores entre Boca Juniors y Chivas de 2005 cuando fue agredido por aficionados y jugadores de los Xeneizes. El ‘Bofo’ narró en entrevista con Luis García el momento en que fue escupido por Jorge Benítez, entrenador de Boca, y el temor que sintió en el vestidor al pensar que serían linchados por los fanáticos argentinos.

El Bofo Bautista cuenta cual es el partido más memorable cuando jugó para Chivas, también dice que pensó hasta retirarse cuando fue la muerte de su Mamá, todo un crack Adolfo, si este video no te hace llorar como Chivahermano, estás muerto por dentro 😭 pic.twitter.com/DWOueQ94pe — Don Hans Westerhof (@elrogerska) March 31, 2020

El ex jugador de Guadalajara aseguró que desde el comienzo el encuentro de vuelta de los cuartos de final los integrantes de Boca intentaron agredirlo. Asimismo, detalló que fue objeto de pedradas por parte de las personas que se dieron cita en el estadio ‘La Bombonera’.

“Empezó el partido y empezaron con patadas, y en una jugada donde me dan un pase filtrado, y yo veo a los dos centrales que me van a dar un codazo, me quito. Me tumban y en ese momento muchos aficionados me aventaban piedras y yo les hice la señal de cuatro goles”, declaró Bautista en alusión a la holgada victoria que obtuvo el Rebaño Sagrado en la ida.

Posteriormente, el ‘Bofo’ expresó las provocaciones de Martín Palermo, entonces delantero de Boca, que provocaron la expulsión de ambos jugadores; así como el infierno que se desató tras ver la tarjeta roja. Al tratar de abandonar la cancha, el atacante de Chivas fue interceptado por Jorge Benítez, quien en un acto repugnante escupió al futbolista en la cara frente a policías que custodiaban al mexicano.

¡DE TERROR! 😰 El Bofo contó el miedo que vivió una vez que abandonó La Bombonera cuando Chivas eliminó a Boca Juniors 😣https://t.co/SzELU0XpyU — MedioTiempo (@mediotiempo) March 31, 2020

“Me ve Palermo me sigue y me quería golpear. Seguí caminando y me tira un cabezazo. Nos expulsa el árbitro. Yo iba a los vestidores y el árbitro me pide que rodeara toda la cancha, fue ahí donde el técnico (Jorge Benítez) me escupe y yo sigo asustado porque la gente se quería brincar. Se brincan dos chavos y me dan una patada y un manotazo, pero lo más triste y donde sentí mucho miedo fue en el vestidor. Llegando al vestidor querían tumbar la puerta. Si tumbaban la puerta nos iban a linchar. Gracias a Dios de terminó el partido”, agregó.

Adolfo ‘Bofo’ Bautista en ‘La cámara del Dr. García’ 👨🏼‍🦲🎥💥 https://t.co/zaaFWAa7GG vía @YouTube — abel reynoso (@principeabel) March 31, 2020

En ese partido, Chivas igualó a cero goles con Boca Juniors, en un partido que tuvo que suspendido a falta de 15 debido a los incidentes que se desataron en las gradas del estadio Monumental. A pesar de esto, los Rojiblancos se clasificaron a las semifinales, gracias a la escandalosa victoria de 4-0 que obtuvieron en casa en la ida ante los Xeneizes.

