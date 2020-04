Adebayor se niega a donar en el combate contra el COVID-19. A comparación de sus coterráneos, Didier Drogba o Samuel Eto’o, Emmanuel Adebayor lo dejó muy claro: no colaborará para combatir el COVID-19. El actual delantero del Olimpia de Paraguay explicó las razones por las cuales no piensa donar ni apoyar en la lucha contra el coronavirus.

“Para aquellos que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé”, tiró Adebayor.

En un vídeo hecho en sus redes sociales, Adebayor contó que dejó Paraguay para estar con su familia en Togo. Sin embargo, al llegar a su país, fue acusado de haber traído el virus consigo. Explicó que tuvo que hacer dos escalas en Francia y Benín antes de aterrizar en Lomé para pasar quince días en cuarentena.

“Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así”, lanzó el delantero de Olimpia.

El ex delantero del Real Madrid y Arsenal dejó en claro que no es como sus colegas Didier Drogba o Samuel Eto’o. Tanto el marfileño como el camerunés se han solidarizado para detener el impacto del COVID-19 en las regiones más marginadas.

“Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto’o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera”, apuntó Adebayor.

Según los datos de Johns Hopkins, en Togo hay 88 casos positivos y al menos seis muertes.

