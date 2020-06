Adama Traoré reforzaría la delantera del Liverpool. Tras la negativa de Timo Werner, Liverpool habría volteado al Wolverhampton para encontrar a su nuevo atacante. El conjunto dirigido por Jürgen Klopp agregarían músculo a su fornida delantera con Adama Traoré, compañero de Raúl Jiménez en los ‘Wolves’.

De acuerdo al rotativo ‘The Mirror’, el líder de la Premier League estaría dispuesto a desembolsar cerca de 100 millones de libras (poco más de 126 millones de dólares) por la carta de Adama Traoré.

La fuente anteriormente citada también recalca la gran cantidad de ‘billetes’ que se embolsarán los ‘Wolves’ por la posible salida de Raúl Jiménez al Manchester United.

The most dangerous duo in the @PremierLeague™️@AdamaTrd37 and @Raul_Jimenez9 have combined for 8️⃣ goals this season, more than any other partnership in the league.

⚡️🇲🇽 pic.twitter.com/4bh95tCViL

— Wolves (@Wolves) May 24, 2020