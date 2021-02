Adalid Maganda revela que el arbitraje afectó su salud. Adalid Maganda llegó este día a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para pedir la reapertura de la queja que presentó ante Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, por racismo y aprovechó para hacer un par de revelaciones. El ex silbante aseguró que la situación que vivió en los últimos meses afectó su salud y señaló que no desea volver a ejercer su profesión por esta razón.

Yo en este momento con el árbitro afrodescendiente Adalid Maganda en el CONAPRED. Justicia para Adalid Maganda. ¡ No al racismo!. ¡ El racismo mata!. pic.twitter.com/4cSYt6fMuJ — wilner metelus (@wilnermetelus) February 15, 2021

“Yo amo al arbitraje, quisiera regresar a mi profesión, pero las condiciones no están dadas. No soy bien visto por la Comisión, lo saben todos, no me han tratado de lo mejor, no es un trato igualitario entre todos los árbitros y yo. Regresar a trabajar en esas condiciones sería fatal para mi salud, hace poco tiempo me desmayé por esa situación”, declaró Maganda en entrevista con W Radio.

Me desmayé por el maltrato, volver sería fatal para mi salud: Adalid Maganda https://t.co/76X2TNft7t pic.twitter.com/2b72yvGkff — MedioTiempo (@mediotiempo) February 15, 2021

Asimismo, Adalid descartó que busque una indemnización de seis millones de pesos, como se ha filtrado en algunos medios de comunicación, sin embargo, aceptó que está en disposición de negociar con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para llegar a un acuerdo que deje contentas a ambas partes.

“Se mencionaba que yo estoy exigiendo 6 millones de pesos, es mentira, jamás puse una cantidad, pero lo que sí pido al presidente de la Federación es que intervenga para que todo llegue a buen término, yo estoy abierto al diálogo para que todo se acabe esta misma semana”, añadió.

🎙 Adalid Maganda asegura que es mentira que esta pidiendo 6MDP. Él está abierto al diálogo para solucionar todo de mejor forma y busca salir dignamente.



🎥 @soycristianmoya pic.twitter.com/WUvSB4A8Gw — W Deportes (@deportesWRADIO) February 15, 2021

Adalid Maganda fue despedido hace un par de semanas por la Comisión de Arbitraje, que lo acusó de romper el protocolo de COVID-19, tener sobrepeso y no estar preparado para ejercer su profesión.

