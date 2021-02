Adalid Maganda explota contra Arturo Brizio y lo llama un “cobarde”. Ante su nuevo despido, Adalid Maganda llamó “cobarde” a Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), por no “darle la cara” tras informarse su cese como árbitro de la Liga Mx.

Adalid Maganda explota contra Arturo Brizio: "Es un cobarde" https://t.co/lqQllSUF4q pic.twitter.com/3Psxh4YO8Y — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 3, 2021

“No me ha dado la cara Arturo Brizio, van como 10 llamadas y no contesta, que dé la cara, él como jefe de la Comisión Árbitros tiene que dar la cara, decir que me dan de baja por ciertas razones, pero no. No lo hace, es un cobarde, manda a sus achichincles a chingar”, declaró Maganda en entrevista con ESPN.

Adalid Maganda llevará hasta las últimas instancias su caso 😮https://t.co/F0ysFNDX4S — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 3, 2021

Asimismo, señaló las pocas oportunidades que recibió en el máximo circuito después de que fue habilitado en 2019. Además, reconoció que en uno de los juegos que arbitró cometió algunos errores, pero se justificó al decir que fueron de “apreciación” y que no era meritorio de un despido.

Adalid Maganda afirma que hay una campaña en su contra en la FMF

Adalid Maganda es despedido por la FMF

“En la era de Brizio, sólo me dieron dos partidos, uno fue Necaxa contra Monterrey, ese salió muy bien, y otro es este último, sí hubo algunos detalles, pero no es para que te corran. Fue un error de apreciación, no de regla”, añadió.

Adalid Maganda explota contra Arturo Brizio y lo llama un “cobarde”, asegura que no le contesta sus llamadas

Adalid Maganda acusó de racismo a Arturo Brizio en 2018 y reiteró este señalamiento en esta ocasión, por lo que develó que podría abrirse una nueva carpeta de investigación contra el presidente de la Comisión de Arbitraje en el Conapred.

¡DIRECTO! 🇲🇽🎯



“Arturo Brizio es un cobarde, no me quiere dar la cara. Van como 10 llamadas y no contesta, que dé la cara, él como jefe de la Comisión Árbitros tiene que dar la cara, decir que me dan de baja por ciertas razones, pero no."



– Adalid Maganda para ESPN Digital pic.twitter.com/620UHr6xCf — Analistas (@_Analistas) February 3, 2021

“Hay una cláusula en Conapred, que dice que si se vuelve a hacer lo mismo, por parte del jefe, que es Arturo Brizio, se puede reabrir el caso, por lo que demandé anteriormente, porque esto no es por capacidad, es por represalias. No puede ser que por un error, que tuve en ese partido, me den de baja”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen