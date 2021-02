Adalid Maganda afirma que hay una campaña en su contra en la FMF. Adalid Maganda fue despedido como árbitro por segundo ocasión en su carrera este martes. Acerca de su nuevo despido, el polémico silbante reveló algunos detalles de la reunión en la que la Comisión de Arbitraje le comunicó que no podría continuar en el futbol mexicano.

El nazareno detalló que fue citado con el pretexto de conocer su estatus de cara a la fecha 5 del Guard1anes 2021, sin embargo, aprovecharon su asistencia para notificarle su cese. En entrevista con Marca Claro, Maganda develó que a la reunión no acudió Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, y que trató de defenderse ante la sorpresiva noticia.

“No, él no se presentó, nada más los abogados, son los que me llamaron para ver mi partido y ahí aprovecharon. Eso fue un plan con maña, hacerme venir a la Federación y aquí agarrarme, sus argumentos fueron de que me fue mal en el partido, nada más. Mencioné que solo tuve un error y que la comisión lo avaló, comentan que la comisión informó que ya no me querían”, declaró el árbitro.

Adalid estalló y expresó que no es posible que los juzguen por un solo juego, en el cual aceptó que tuvo equivocaciones. Además, mencionó que hay una especie de “complot” en su contra e indicó que los comentaristas de futbol recibieron una “llamada” para que lo criticaran en pleno partido.

Adalid Maganda es despedido por la FMF

Adalid Maganda afirma que hay una campaña en su contra en la FMF y vuelve a decir que es víctima de racismo

“Hay muchos árbitros que se han equivocado muchas veces y a mí por una decisión de un penal. Aquí hay algo más grave, hubo una campaña en mi contra. Se les habló a los comentaristas de televisión para que tiraran en contra durante el partido. Lo puse sobre la mesa, esa irregularidad que no se vale. Que utilicen su poder para acabar con la carrera de alguien”, agregó.

Por último, Maganda reiteró que ha sido víctima de racismo por parte de la Comisión de Arbitraje y confesó que buscará ayuda en la FIFA para defenderse.

“Yo ya tengo pláticas con personas de FIFA que me dieron apoyo, me dijeron que si pasaba algo en contra de mí los contactara. Lo que están haciendo conmigo es un acto de racismo, desde que regrese al arbitraje nunca me dejaron en paz. Brizio (Arturo) fue a que me atacaran siempre”, concluyó.

