Adalid Maganda acusa a Arturo Brizio de corrupción. Adalid Maganda vive horas cruciales en su carrera como árbitro profesional y parece decidido a sacar los trapitos al sol de los silbantes de la Liga Mx. En plática con ESPN, el nazareno aseguró que hay corrupción en la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), misma que es permitida por Arturo Brizio, presidente, a quien volvió a calificar de “racista”.

Adalid Maganda acusó de corrupción al presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio 💥https://t.co/mppkIQUUvi — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) February 4, 2021

“El racista de Brizio llegó primero a la comisión para destruir a la AMA (Asociación Mexicana de Árbitros) y no se ha parado en la Comisión. Tiene a un señor que es Mauricio Morales, que tiene a un grupo de árbitros que se la pasan haciendo fiestas. Me regañan que fui a un partido de futbol. Ellos hacen fiesta cada semana en Toluca. Ese grupo de árbitros es el que no deja de salir cada fin de semana y son los ‘mamaditos’. Hay mucha corrupción y es permitido por el señor Brizio. Hace poco salió que les cobran a los árbitros de segunda y tercera división”, comentó.

🚨𝗡𝗢 𝗦𝗘 𝗚𝗨𝗔𝗥𝗗𝗔𝗗𝗢 𝗡𝗔𝗗𝗔 🚨



Adalid Maganda habló para #TVCDeportes sobre su destitución del arbitraje y asegura que Arturo Brizio presidente de la comisión de Árbitros no le quiere dar la cara.



🔥👇👇👀https://t.co/PikubL18hj pic.twitter.com/sS0sdNnrdb — TVC Deportes (@TVCDeportes) February 3, 2021

Asimismo, Maganda develó que el exárbitro Mauricio Morales suele organizar fiesta con integrantes del gremio y recordó la vez que Morales no llegó a una junta de trabajo del VAR por quedarse dormido, tras una juerga a la que asistió en Guadalajara.

“Hace fiestas de amigos en una casa de Toluca donde rentan y estas son cada 15 días o fin de semana. Es ese mismo Mauricio Morales que se quedó dormido en concentración. Lo encubrió Brizio, porque al llegar a Guadalajara se fue a tomar con unos amigos y no llegó, llegó a las 6:00 am y no bajó a la concentración para la planificación del VAR”, añadió.

Arturo Brizio asegura que la Comisión de Arbitraje no cederá ante "chantajes" de Adalid Magandahttps://t.co/8OMi2LARjk — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 3, 2021

Adalid Maganda tendrá una reunión con la Comisión de Arbitraje el jueves, en las instalaciones de la FMF, en la que buscará revertir su despido.

