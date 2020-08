Acusan a extrabajador de los Angelinos de dar drogas a Tyler Skaggs. La Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) acusó formalmente este viernes a Eric Kay, exdirector de comunicaciones los Angelinos de Anaheim, por suministrar de sustancias prohibidas a Tyler Skaggs, otrora lanzador de Anaheim, quien falleció hace más de un año debido a una sobredosis de drogas.

De acuerdo a una declaración jurada contenida en la denuncia, Skaggs escribió el 30 de junio de 2019, un día antes de su muerte, a Kay que le entregara unas “pastillas” en su cuarto de hotel. Tyler fue encontrado muerto un día después y las primeras investigaciones rechazaron que su fallecimiento se haya tratado de un homicidio.

Statement regarding the recent developments in the Tyler Skaggs investigation: pic.twitter.com/fI0b3i3pba

— Los Angeles Angels (@Angels) August 7, 2020