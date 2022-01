Acusan a DJ Fer Palacio de contagiar a Messi de Covid-19.

El DJ salió a defenderse luego de recibir numerosos mensajes señalándolo como culpable de contagiar al futbolista.

Lionel Messi dio positivo por coronavirus mientras estaba de vacaciones en Argentina y numerosos aficionados culparon al DJ Fer Palacio.

El músico estuvo con Messi en una fiesta en Navidad y aficionados aseguraron que fue quien contagió al futbolista pues anteriormente estuvo en un evento que resultó con dos casos positivos.

Palacio tuvo que publicar un mensaje en redes sociales en defensa propia debido a las acusaciones que ha recibido. Incluso tuvo que publicar una prueba negativa para asegurar su’inocencia’ en el contagio de Messi.

“Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié, me han llegado a poner ‘asesino’. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo covid”, comentó en un video.

Guadado y Lainez titulares en derrota del Betis ante Celta

Chelsea vino de atrás para empatar con Liverpool

Messi no podrá viajar de regreso a Francia hasta dar negativo por lo que se le realizan tests diarios para acortar su ausencia con el PSG.

Leo y su familia arribaron a Argentina el 23 de diciembre. Incluso el futbolista se hizo viral luego de que se publicara un video de él bailando con su pareja Antonella .

Fue en dicha fiesta donde Palacio coincidió con el futbolista por lo que muchos aseguraron había sido el responsable del contagio.

El argentino Leo Messi es uno de los cuatro jugadores de la plantilla que han dado positivo en los test de COVID-19 tras la vuelta de vacaciones, según confirmó el París Saint-Germain (PSG) este domingo.

Acusan a DJ Fer Palacio de contagiar a Messi de Covid-19.

“Los cuatro jugadores positivos de COVID-19 son Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala. Todos están respetando actualmente el aisalmiento y el protocolo sanitario adaptado”, indicó el PSG.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen