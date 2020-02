Acusan a comentarista de Televisa Deportes de querer atropellar a unas personas. Memo Schutz está en problemas. El comentarista deportivo de TUDN fue señalado como autor de un accidente automovilístico.

Fue mediante de las redes sociales donde Adriana García Rivera acusó a Memo Schutz quien dio a conocer el suceso. Memo Schutz

“Nos acaba de pegar Memo Schutz de Televisa Deportes en San Jerónimo y lo perseguimos hasta Perisur. Súper agresivo, intentó pegarnos varias veces. Me bajé en la caseta de Perisur y me aventó el coche. Además el tipín iba con su esposa y familia. Les aventó el coche a dos chavos, enfrente de Sears, con el afán da darse a la fuga. Se le cerró mi esposo par a que se frenara. Súper agresivo. Intentó atropellar a mi hijo, Patricio y am i esposo Xavier Flores Treviño. Intentó golpear a mi esposo y en cuanto lo reconoció, se acordó, se subió a su camioneta. Qué onda con los valores y civismo de este tipito. Vamos a ir hasta las últimas”, se lee en la publicación de Adriana. Memo Schutz

Acusan a comentarista de Televisa Deportes de querer atropellar a unas personas

La reacción de los cibernautas no se hizo esperar. Muchos pidieron a Televisa Deportes de hacerse responsable de los actos de su empleado.

“Si crees que puedes chocarle a alguien, darte a la fuga, intentar chocarles en el segundo piso de periférico. Y aventarles el coche, arriesgar a dos familias, te invito a que TENGAS EL VALOR, como lo dice tu empresa madre, y hagas lo correcto. Yo llegaré a las últimas consecuencias”, mencionó un usuario en una de las publicaciones del comentarista Memo Schutz.

Si crees q puedes chocarle a alguien, darte a la fuga, intentar chocarles en el 2o piso de periférico, aventarles el coche,arriesgar a 2 familias, te invito a q TENGAS EL VALOR, como lo dice tu empresa madre, y hagas lo correcto.Yo llegaré a las últimas consecuencias pic.twitter.com/gLJbOWTV4t — Xavier Flores (@neutech1) February 22, 2020

Memo Schutz no se ha pronunciado al respecto de lo sucedido sin embargo, algunos usuarios lo han acusado y aseguran que él fue el responsable del accidente. Memo Schutz

@memo_schutz

Oye tu hombre de pocos 🥚🥚 que eres un prepotente y que des la cara.

Espero y no me bloquees y si lo haces, enserio que poco hombre te verás. pic.twitter.com/pE1dZicQqL — Citlali RC (@RcCitlali) February 22, 2020

