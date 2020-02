Acuerdo entre Dodgers y Angelinos no se realizará. Los Angelinos de Anaheim informaron que ya no llevarían a cabo el cambio al que había accedido la semana con los Dodgers de Los Ángeles para adquirir al lanzador Ross Stripling y al jardinero Joc Pederson. De acuerdo a múltiples fuentes, el dueño de los Angelinos, Arte Moreno, se impacientó tras la espera para lograr finiquitar el trueque y decidió cancelar el movimiento.

Por su parte, el gerente general del equipo, Billy Eppler, señaló que ambas partes no llegaron al punto en que todo estaba listo para comunicar a los peloteros involucrados que serían movidos.

“Hay muchos componentes en un cambio que necesitan ser satisfechos antes de que llegues al punto en el que llamas a los jugadores y les informas. No fuimos capaces de llegar a ese punto. Por respeto a nuestros jugadores y jugadores en otras organizaciones, no comentaremos más que esto”, declaró Eppler en un comunicado de prensa.

La semana pasada, Dodgers y Angelinos acordaron un intercambio que mandaría a Joc Pederson y Ross Stripling al sur de Los Ángeles a cambio del prospecto Luis Rengifo y otro prospecto más. Este movimiento se dio minutos después de que los Dodgers accedieran a adquirir al MVP de 2018 de la Liga Americana, Mookie Betts, y al pitcher David Price provenientes de los Medias Rojas de Boston.

More on #Angels–#Dodgers, from sources: LAA’s Moreno grew impatient, pulled deal. Might have revived, but LAD saw it as unneccesary after other two trades changed. Outside chance gets revisited. Per @billplunkettoc, LAD needs to drop two from 40-man before trades become official.

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) February 10, 2020