Actor Jamie Foxx se pone a punto para interpretar a Tyson.

En entrevista con Mark Birnbaum, Foxx detalló la rutina que lleva a cabo desde hace algunos años.

El actor estadounidense, Jamie Foxx, filtró una foto de su físico para interpretar al ícono de los pesos completos, Mike Tyson, en su película biográfica de la que Foxx dio detalles hace cinco años.

“We will be 216 pounds when we shoot and then we will balloon to 225, 230 [pounds].” @iamjamiefoxx is changing his body to play @MikeTyson.

