Acribillan a balazos a hermano de Serge Aurier, futbolista del Tottenham. El futbol está en shock. El hermano de Serge Aurier, futbolista del Tottenham, falleció la madrugada de este lunes en Toulouse tras un disparo recibido en el abdomen.

De acuerdo a fuentes policiales, cuando los servicios médicos arribaron al lugar del tiroteo, en una zona industrial en las afueras de Toulouse, Christopher Aurier aún se encontraba con vida. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida provocada por un arma de fuego el también futbolista falleció cuando era trasladado al hospital.

Christopher, hermano menor del seleccionado de Costa de Marfil, militaba en el futbol amateur de Francia con el Toulouse Rodeo de la quinta división. En 2011 participó en una prueba para unirse al Brentford de la Championship inglesa, pero no tuvo éxito.

We are with you, @Serge_Aurier 💙 pic.twitter.com/jI0vHHqfy5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020