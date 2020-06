Aconsejan a Jiménez: “Quédate en los Wolves”. Raúl Jiménez tendrá un verano ‘movidito’. De acuerdo a múltiples reportes de la prensa británica, el mexicano estaría viviendo su última temporada con el Wolverhampton. Equipos como Real Madrid, Juventus y Manchester United han mostrado su interés por obtener los goles del ‘Lobo de Tepeji’.

Sin embargo, pese a estas tentadoras ofertas, Joe Cole, ex figura de la Premier League, aconseja a Jiménez que no deje al Wolverhampton. Para el ex jugador inglés en los ‘Lobos’ están ocurriendo ‘buenas cosas’, por lo que sugiere tanto al mexicano como a sus compañeros que no dejen al club.

“Mi consejo para cualquiera de esos jugadores es quedarse porque las cosas buenas están sucediendo en Wolves. Desde que llegó, Raúl ha estado trabajando muy duro. Es un jugador especial porque es muy ambicioso. Su motivación es mejorar”, expresó el mundialista inglés en entrevista para BT Sports.

Esta declaración de Cole contraste con la realizada en enero cuando invitó al Manchester United a fijarse en el talento de Raúl Jiménez.

“Los fans de los Wolves no me agradecerán por decirlo, pero si soy el Chelsea, Tottenham o Manchester United y tienes la chequera lista, él es el primer nombre. Si quieres que alguien tenga un impacto inmediato en tu equipo, quieres que alguien marque, conoce la liga, el flujo del futbol inglés”, mencionó en ese entonces a la cadena BT Sports.

Tanto Jiménez como su compañero de ataque, Adama Traoré, tendrían tentadoras ofertas sobre la mesa. Entre ambos jugadores han gestado 10 tantos en la presente temporada de la Premier League, con Raúl como el máximo goleador del club con 18 anotaciones, la mayoría gracias a las asistencias del español. Todo se ha conjugado para que ambos atraigan los reflectores de clubes más grandes.

Wolves se encuentra por ahora en la quinta plaza de la tabla con 52 unidades, dos menos que Chelsea, club que está en cuarto y ocupa el último casillero que da pase a Champions.

